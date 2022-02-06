فادي كرم: موجة جديدة تتحضر لتشكيل جبهة لمواجهة "حزب الله"

أشار أمين سر تكتل “الجمهورية القوية” النائب السابق ​فادي كرم​ إلى أن :هناك أحداث تشير إلى أن “حزب الله” يريد تطيير الاستحقاق الانتخابي، نظراً إلى أن الأكثرية النيابية التي تؤمن الغطاء الرسمي له لم تعد متوفرة، لا سيما أن لدى “​التيار الوطني الحر​” مشاكل واضحة بحسب جميع الاحصاءات.”

وأوضح كرم في حديث لقناة “الجديد” أنه لا يمكن الفصل بين “الثنائي الشيعي” في هذا الأمر بسبب التفاهمات العميقة بين “حزب الله” و”حركة أمل”، بالإضافة إلى ارتباط المصالح مع “التيار الوطني الحر”، موضحاً أن علاقة حزب “القوات اللبنانية” مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ سياسي، لافتاً إلى أن الحزب يتعاطى مع بري كأخصام لا كحلفاء.

وفي حين أشار إلى أن كلفة تطيير الاستحقاق الانتخابي كبيرة جداً، أوضح أن محاولات “التيار الوطني الحر” إعادة فتح موضوع الدائرة 16 هو الذي يهدد ​الانتخابات النيابية​.

من ناحية أخرى، لفت كرم إلى أن الساحة السيادية في لبنان، التي تقف بوحه “حزب الله”، بدأت تتحضر لخوض المعركة الانتخابية، مشيراً إلى أن الساحة السنية مناهضة لمشروع الحزب، موضحاً أن ما يهم “القوات” هو الاستمرار في هذا المشروع وسحب لبنان من قبضة “حزب الله”، مؤكداً أن الاتهامات بسعي “القوات” إلى وراثة تيار “المستقبل” لا ترتقي إلى المستوى السياسي، مشدداً على أن موجة هجوم “المستقبل” على “القوات” “انطفت”، لافتاً إلى أن هناك موجة جديدة بدأت تتحضر وتتنظم لتشكيل جبهة لمواجهة “حزب الله” والساحة السنية ستكون جزءاً منها.