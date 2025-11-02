فارس سعيد: احمد الشرع نجح في إقناع العالم بدوره

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر منصة “أكس”: “يزور الرئيس احمد الشرع اميركا للمرّة الثانية منذ شهر ايلول ويلتقي الرئيس دونالد ترامب في واشنطن. نجح احمد الشرع في إقناع العالم بدوره في الوقوف في وجه الإرهاب مبروك. أفكّر بلبنان الذي يقدّم للإنسانيّة تجربة خلاّقة في التفاعل الإسلامي المسيحي العالمي. وهناك من يشككّ”.

يحكم البعض قناعة ان لبنان الكبير "اختراع اصطناعي" سقط لأنّه لم يخدم "كما يجب" مصالح لبنان "الصغير"

و يتمسكون بتصريح من توم برّاكً او اي مسؤول يكره فكرة لبنان المستقلّ لبناء نظرية الانفصال عن لبنان

أنا من خيار آخر

لبنان العيش المشترك تجربة ابداع إنسانيّة — Fares Souaid (@FaresSouaid) November 2, 2025