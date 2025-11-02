الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فارس سعيد: احمد الشرع نجح في إقناع العالم بدوره

منذ 17 دقيقة
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد على حسابه عبر منصة “أكس”: “يزور الرئيس احمد الشرع اميركا للمرّة الثانية منذ شهر ايلول ويلتقي الرئيس دونالد ترامب في واشنطن. نجح احمد الشرع في إقناع العالم بدوره في الوقوف في وجه الإرهاب مبروك. أفكّر بلبنان الذي يقدّم للإنسانيّة تجربة خلاّقة في التفاعل الإسلامي المسيحي العالمي. وهناك من يشككّ”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غارة على الضاحية الجنوبية
    مسؤول إسرائيلي: سنقصف الضاحية!
    الوزير الحجار جاء خلال لقائه الجالية اللبنانية في مملكة البحرين
    وزير الداخلية: نعمل على ضمان مشاركة المغتربين في الإنتخابات
    غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
    بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله

    الأكثر قراءة

    غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
    بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
    جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
    خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
    أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
    توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله