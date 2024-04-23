فارس سعيد: القرار الوطني اللبناني مخطوف من إيران

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر منصة “إكس”: “من القلب نحن بحاجة إلى لقاء وطني يرتكز على نصوص مرجعيّة – الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدوليّة ولا يهمّ شكل اللقاء ولا من يترأسه وأين يجتمع بقدر ما يهمّ مضمون اللقاء. القرار الوطني اللبناني مخطوف من إيران. هل نتوحّد لإعادة تحريره؟ أو ننسحب من المعركة إلى الأصغر؟”.

من القلب

نحن بحاجة إلى لقاء وطني يرتكز على نصوص مرجعيّة- الطائف و الدستور و قرارات الشرعية الدوليّة

و لا يهمّ شكل اللقاء و لا من يترأسه و اين يجتمع بقدر ما يهمّ مضمون اللقاء

القرار الوطني اللبناني مخطوف من قبل ايران

هل نتوحّد لاعادة تحريره ؟

او ننسحب من المعركة إلى الأصغر؟ — Fares Souaid (@FaresSouaid) April 23, 2024