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فارس سعيد: القرار الوطني اللبناني مخطوف من إيران

منذ ساعة واحدة
فارس سعيد

فارس سعيد

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كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر منصة “إكس”: “من القلب نحن بحاجة إلى لقاء وطني يرتكز على نصوص مرجعيّة – الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدوليّة ولا يهمّ شكل اللقاء ولا من يترأسه وأين يجتمع بقدر ما يهمّ مضمون اللقاء. القرار الوطني اللبناني مخطوف من إيران. هل نتوحّد لإعادة تحريره؟ أو ننسحب من المعركة إلى الأصغر؟”.

 

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