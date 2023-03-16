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فارس سعيد: تداعيات الاتفاق السعودي الإيراني تحتاج أشهر للوصول الى لبنان

منذ 17 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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قال النائب السابق فارس سعيد: “فاجأني الاتفاق السعودي والإيراني وصدر عنه بيان جيّد لكن تداعياته قد تحتاج الى أشهر للوصول الى لبنان”، معتبراً أن “الاتفاق السعودي الإيراني نقل ملف الرئاسة اللبنانية من محلية سياسية ووضعه على مستوى الانقسام الاقليمي الكبير الذي تشهده المنطقة وسليمان فرنجية ارتضى من موقعه الماروني الدفاع عن خيار حزب الله في لبنان”.

ولفت سعيد في حديث لـmtv الى أن ما يحصل في المنطقة كبير جداً وبوجود فريق مرتبط بمحور إيران علينا كمسيحيين ربط مستقبلنا والعيش المشترك ونهائية كيان لبنان والدستور والطائف بعروبتنا وهذا أمر “ما في مستحى فيه”.

وشدد على أن “بكركي لم تكن يوماً مع الفدرالية وتقسيم لبنان و”تبهدلت بكركي” لأنها دعمت اتفاق الطائف وانتخاب رئيس الجمهورية هو مسؤولية وطنية وليس اختصاصاً مارونياً”.

وتابع “أتمنى أن نجعل من ترشيح ميشال معوض لبناني عربي للتوازن مع الآخرين واذا لم نحقق هذا التوازن سيربح سليمان فرنجية”.

وأضاف “لا أشكك بمارونية سليمان فرنجية إنما أعارض سياسته ولم يترك الثنائي الشيعي له حرية الترشح كما يريد إنما فرضه عليه وأصبح مرشح فريق”، مستطرداً: “حريصون على بكركي ونتمنى أن تلعب دورها على المستوى الوطني الجامع لا دور “البوسطجي” بين مرشح وآخر”.

وختم سعيد قائلاً: “نحن في أخطر مرحلة منذ مجاعة العام 1914 فالدولة تتحلّل والقطاع العام غير موجود ولا حلّ إلا بالسياسة ورفع يد الهيمنة والسلاح التي تتحكم بكل شيء في لبنان”.

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