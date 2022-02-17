فارس سعيد: سلّمنا "عون" دولة وسيسلّمنا إياها "خربة"

صرح النائب السابق فارس سعيد انه كان يتوقع من الرئيس عون أن يأتي بحزب الله الى مشروع الدولة ولكن بعد ست سنوات قام الحزب بأخذه والتيار الوطني الحر الى المشروع الايراني ورغم كل الخدمات التي أعطاها للحزب لم يستطع رئيس الجمهورية أن ينجز أي شيء.

ولفت سعيد، في حديث لـmtv، إلى اننا “بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى الى أطر سياسية يشارك فيها جميع اللبنانيين وتطالب برفع الاحتلال الايراني عن لبنان والتيار الوطني الحر قام بمقايضة بين السلطة وسيادة البلد من خلال التفاهم مع حزب الله”.

مضيفا: “سلمنا عون دولة بالحد الادنى وسيسلّمها “خربة” وهذا العهد فشل في مواجهة حزب الله والرئيس الذي يدّعي انه قوي ويضرب يده على الطاولة عليه أن يأخذ الأمور على عاتقه او فليرحل”.

وشدد سعيد على انه “مع السلام مع اسرائيل من ضمن المبادرة العربية للسلام القائمة على الارض مقابل السلام”، مضيفا: “لم يعد لدي ثقة بالقضاء بعد الرابع من آب ولا مشكلة بأن يحاكم رياض سلامة او اللواء عثمان ولكن المشكلة أن يقوم وفيق صفا بتهديد قاضٍ”.