فارس سعيد عن حوار "الحزب" مع باسيل: طرف يملك 150 ألف صاروخ وآخر ضعيف!

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “اكس”:
“في حوار حزب الله مع الوزير باسيل:
١-هو حدث داخلي لأنه يؤثر على انتخاب رئيس
٢-هو غير متوازن لأنه بين طرف يملك 150 الف صاروخ بإمرة إيرانية و 100 الف مقاتل… و طرف آخر ضعيف
٣-محصور بالوقت و محكوم بالنتائج لصالح حزب الله
٤-نتائجه تحمّل التيار العوني مسؤوليّة حتميّة ان نجح او فشل
٥-يرتكز على عنصر المقايضة بين طرف يريد انتخاب رئيس محددّ اليوم و وزير يريد مكاسب لحزبه غداً
٦-يدفع باسيل cash اليوم و يحصل على chèque مؤخرّ
٧-يربح باسيل بالشكل اليوم و يربح حزب الله في المضمون كل شيء
٨-يؤكدّ حزب الله انه من يختار رئيس اليوم و رئيس حكومة غدا و كل شيء في لبنان
٩-ينقل المسيحيين من موقع “مخترع” فكرة الدولة التي تحمي المواطن أكان مسلماً أم مسيحياً
١٠-الى موقع الحصول على “ملجأ” سكني داخل لبنان
١١-ينسف الشراكة الوطنيّة و يضعهم تحت رحمة بندقيّة حزب الله
١٢-من يضمن استمرار ضمانته؟ استعدوا ولدنا احرار و لن يحمينا الاّ الدستور و كرامتنا