فارس سعيد عن حوار "الحزب" مع باسيل: طرف يملك 150 ألف صاروخ وآخر ضعيف!

كتب رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “اكس”:

“في حوار حزب الله مع الوزير باسيل:

١-هو حدث داخلي لأنه يؤثر على انتخاب رئيس

٢-هو غير متوازن لأنه بين طرف يملك 150 الف صاروخ بإمرة إيرانية و 100 الف مقاتل… و طرف آخر ضعيف

٣-محصور بالوقت و محكوم بالنتائج لصالح حزب الله

٤-نتائجه تحمّل التيار العوني مسؤوليّة حتميّة ان نجح او فشل

٥-يرتكز على عنصر المقايضة بين طرف يريد انتخاب رئيس محددّ اليوم و وزير يريد مكاسب لحزبه غداً

٦-يدفع باسيل cash اليوم و يحصل على chèque مؤخرّ

٧-يربح باسيل بالشكل اليوم و يربح حزب الله في المضمون كل شيء

٨-يؤكدّ حزب الله انه من يختار رئيس اليوم و رئيس حكومة غدا و كل شيء في لبنان

٩-ينقل المسيحيين من موقع “مخترع” فكرة الدولة التي تحمي المواطن أكان مسلماً أم مسيحياً

١٠-الى موقع الحصول على “ملجأ” سكني داخل لبنان

١١-ينسف الشراكة الوطنيّة و يضعهم تحت رحمة بندقيّة حزب الله

١٢-من يضمن استمرار ضمانته؟ استعدوا ولدنا احرار و لن يحمينا الاّ الدستور و كرامتنا