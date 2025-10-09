الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025 |
فارس سعيد: لا مجال اليوم لوجود سلاح خارج إطار الدولة

منذ 43 دقيقة
النائب السابق فارس سعيد

أكد رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد أنّ المنطقة بأكملها تقف على مشارف مرحلة جديدة، تقوم على الخروج من الصراع العسكري مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنّ هذا التطور لم يحدث من قبل.

وأوضح سعيد في حديص لـmtv أنّ “السلطة الفلسطينية جديّة في موضوع تسليم سلاحها على الأراضي اللبنانية”، في حين أنّ حركة “حماس” كانت تربط قرار التسليم بواقع سلاح “حزب الله”.

وشدّد على أنّه “لا مجال اليوم لوجود سلاح خارج إطار الدولة في أيّ من بلدان المنطقة”، معتبرًا أنّ قرار حصر السلاح بات قرارًا دوليًا لا رجعة فيه.

وأكّد سعيد أنّه “في انتخابات”، مشيرًا إلى وجود “إمكانية لخوضها في مناخٍ سياسي مختلف”، لافتًا إلى أنّه “حين يتراجع أداء حزب الله، ستتراجع أيضًا الأحزاب التي تحالفت معه وتلك التي عارضته”.

