فارس سعيد: لبنان تحت الاحتلال الايراني

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد عبر منصة “أكس”: “لمناسبة زيارة الكاردينال بارولينا، المسيحيون يشهدون بحياتهم للعيش المشترك في لبنان و المنطقة، لبنان تحت الاحتلال الايراني و كلّ إحتلال يفسد الشراكة الوطنيّة. الطائف مشروع للمستقبل و ليس من التاريخ. لبنان رسالة إنسانيّة و اختلافنا مع إسرائيل حول طبيعتها العنصريّة تجاه الآخر”.
بمناسبة زيارة الكاردينال بارولين
١-المسيحيون يشهدون بحياتهم للعيش المشترك في لبنان و المنطقة
٢-لبنان تحت الاحتلال الايراني و كلّ احتلال يفسد الشراكة الوطنيّة
٣-الطائف مشروع للمستقبل و ليس من التاريخ
٤-لبنان رسالة إنسانيّة و اختلافنا مع إسرائيل حول طبيعتها العنصريّة تجاه الآخر
— Fares Souaid (@FaresSouaid) June 17, 2024