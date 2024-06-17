الأثنين 11 ذو الحجة 1445 ﻫ - 17 يونيو 2024 |
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فارس سعيد: لبنان تحت الاحتلال الايراني

منذ دقيقتين
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

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كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد عبر منصة “أكس”: “لمناسبة زيارة الكاردينال بارولينا، المسيحيون يشهدون بحياتهم للعيش المشترك في لبنان و المنطقة، لبنان تحت الاحتلال الايراني و كلّ إحتلال يفسد الشراكة الوطنيّة. الطائف مشروع للمستقبل و ليس من التاريخ. لبنان رسالة إنسانيّة و اختلافنا مع إسرائيل حول طبيعتها العنصريّة تجاه الآخر”.

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