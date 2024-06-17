فارس سعيد: لبنان تحت الاحتلال الايراني

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد عبر منصة “أكس”: “لمناسبة زيارة الكاردينال بارولينا، المسيحيون يشهدون بحياتهم للعيش المشترك في لبنان و المنطقة، لبنان تحت الاحتلال الايراني و كلّ إحتلال يفسد الشراكة الوطنيّة. الطائف مشروع للمستقبل و ليس من التاريخ. لبنان رسالة إنسانيّة و اختلافنا مع إسرائيل حول طبيعتها العنصريّة تجاه الآخر”.

بمناسبة زيارة الكاردينال بارولين

١-المسيحيون يشهدون بحياتهم للعيش المشترك في لبنان و المنطقة

٢-لبنان تحت الاحتلال الايراني و كلّ احتلال يفسد الشراكة الوطنيّة

٣-الطائف مشروع للمستقبل و ليس من التاريخ

٤-لبنان رسالة إنسانيّة و اختلافنا مع إسرائيل حول طبيعتها العنصريّة تجاه الآخر — Fares Souaid (@FaresSouaid) June 17, 2024