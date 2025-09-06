السبت 14 ربيع الأول 1447 ﻫ - 6 سبتمبر 2025 |
فارس سعيد: لبنان على طريق التعافي!

منذ ساعة واحدة
النائب السابق فارس سعيد

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد على منصة “إكس”: “لبنان على طريق التعافي ، وسط ظروف ، وطنيّة ، إقليميّة ، دوليّة جديدة، ننظر إلى: التنمية والعودة إلى النظام العربي والعالمي، ترتيب علاقات لبنانية – سوريّة، ترتيب امني مع إسرائيل بالتنسيق مع سوريا، انتخابات نيابية بموعدها. مسألة سلاح حزب الله بين أيدي الدولة”.

كما وأشار انه خسِر من راهن و عمل على تفرقة الرئيسين جوزف عون و نواف لسلام، وتبيّن ان الدستور هو الفيصل لدى الرجلين و طريق الخلاص

