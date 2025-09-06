فارس سعيد: لبنان على طريق التعافي!

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد على منصة “إكس”: “لبنان على طريق التعافي ، وسط ظروف ، وطنيّة ، إقليميّة ، دوليّة جديدة، ننظر إلى: التنمية والعودة إلى النظام العربي والعالمي، ترتيب علاقات لبنانية – سوريّة، ترتيب امني مع إسرائيل بالتنسيق مع سوريا، انتخابات نيابية بموعدها. مسألة سلاح حزب الله بين أيدي الدولة”.
كما وأشار انه خسِر من راهن و عمل على تفرقة الرئيسين جوزف عون و نواف لسلام، وتبيّن ان الدستور هو الفيصل لدى الرجلين و طريق الخلاص
— Fares Souaid (@FaresSouaid) September 6, 2025