فارس سعيد: لبنان على طريق التعافي!

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد على منصة “إكس”: “لبنان على طريق التعافي ، وسط ظروف ، وطنيّة ، إقليميّة ، دوليّة جديدة، ننظر إلى: التنمية والعودة إلى النظام العربي والعالمي، ترتيب علاقات لبنانية – سوريّة، ترتيب امني مع إسرائيل بالتنسيق مع سوريا، انتخابات نيابية بموعدها. مسألة سلاح حزب الله بين أيدي الدولة”.

كما وأشار انه خسِر من راهن و عمل على تفرقة الرئيسين جوزف عون و نواف لسلام، وتبيّن ان الدستور هو الفيصل لدى الرجلين و طريق الخلاص

لبنان على طريق التعافي ، وسط ظروف ، وطنيّة ، إقليميّة ، دوليّة جديدة ، ننظر إلى

١-التنمية و العودة إلى النظام العربي و العالمي

٢-ترتيب علاقات لبنانية-سوريّة

٣- ترتيب امني مع إسرائيل بالتنسيق مع سوريا

٤- انتخابات نيابية بموعدها

٥-مسألة سلاح حزب الله بين أيدي الدولة#سيدة_الجبل — Fares Souaid (@FaresSouaid) September 6, 2025