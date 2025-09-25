فارس سعيد لـ"بري": انت مسؤول عن انتقال الشيعة من الحزب إلى الدولة

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “اكس” : “بكل إخلاص اتمنّى للرئيسين عون وسلام الاستمرار في الطريق الصعب لبناء الدولة و للرئيس برّي اقول “شجرة لا تحجب غابة” انت مسؤول عن انتقال الشيعة من الحزب إلى الدولة و انظر إلى جيل جديد من النخب المسيحيّة و السنية و الدرزية والشيعية في لبنان و الخارج بعين الأمل لبنان يستحقّ”.
بكل إخلاص
اتمنّى للرئيسين عون و سلام الاستمرار في الطريق الصعب لبناء الدولة
و للرئيس برّي اقول "شجرة لا تحجب غابة" انت مسؤول عن انتقال الشيعة من الحزب إلى الدولة
و انظر إلى جيل جديد من النخب المسيحيّة و السنية و الدرزية و الشيعية
في لبنان و الخارج بعين الأمل
لبنان يستحقّ
— Fares Souaid (@FaresSouaid) September 25, 2025