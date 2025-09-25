الخميس 3 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 25 سبتمبر 2025 |
فارس سعيد لـ"بري": انت مسؤول عن انتقال الشيعة من الحزب إلى الدولة

منذ 39 دقيقة
النائب السابق فارس سعيد

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على منصة “اكس” : “بكل إخلاص اتمنّى للرئيسين عون وسلام الاستمرار في الطريق الصعب لبناء الدولة و للرئيس برّي اقول “شجرة لا تحجب غابة” انت مسؤول عن انتقال الشيعة من الحزب إلى الدولة و انظر إلى جيل جديد من النخب المسيحيّة و السنية و الدرزية والشيعية في لبنان و الخارج بعين الأمل لبنان يستحقّ”.

