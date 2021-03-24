فارس سعيد للأسد: "هوانا غير هواك"

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:
“الى بشار الاسد
نرفض حتى الاوكسيجين منّك
“هوانا غير هًواك”
الى بشار الاسد
نرفض حتى الاوكسيجين منّك
"هوانا غير هًواك"
— Fares Souaid (@FaresSouaid) March 24, 2021
كلام سعيد جاء رداً على تصريحات للنظام السوري بأنه سيقدم 25 طناً من الأوكسجين كدفعة أولى إلى لبنان، وذلك أتى خلال زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى دمشق.
من جهته أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بأن: “هناك مصنعان كبيران للأوكسيجين في لبنان يلبّيان الطلب ولا نقص بالمادة”