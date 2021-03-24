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فارس سعيد للأسد: "هوانا غير هواك"

24 - مارس - 2021
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 3:18 مساءً
فارس سعيد

فارس سعيد

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غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“الى بشار الاسد
نرفض حتى الاوكسيجين منّك
“هوانا غير هًواك”

 

كلام سعيد جاء رداً على تصريحات للنظام السوري بأنه سيقدم 25 طناً من الأوكسجين كدفعة أولى إلى ​لبنان، وذلك أتى خلال زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى دمشق.

من جهته أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بأن: “هناك مصنعان كبيران للأوكسيجين في لبنان يلبّيان الطلب ولا نقص بالمادة”

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