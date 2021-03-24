فارس سعيد للأسد: "هوانا غير هواك"

غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“الى بشار الاسد

نرفض حتى الاوكسيجين منّك

“هوانا غير هًواك”

الى بشار الاسد

نرفض حتى الاوكسيجين منّك

"هوانا غير هًواك" — Fares Souaid (@FaresSouaid) March 24, 2021

كلام سعيد جاء رداً على تصريحات للنظام السوري بأنه سيقدم 25 طناً من الأوكسجين كدفعة أولى إلى ​لبنان، وذلك أتى خلال زيارة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى دمشق.

من جهته أوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بأن: “هناك مصنعان كبيران للأوكسيجين في لبنان يلبّيان الطلب ولا نقص بالمادة”