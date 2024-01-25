فارس سعيد لنواب المعارضة: "أشرف لكم استقيلوا"

أشار رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” فارس سعيد، إلى أنّ “الثنائي الشيعي اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على إقرار الموازنة”، قائلًا: “لست أعرف ماذا يفعل نواب المعارضة، نعارض التشريع لكن يتم إقرار قانون التمديد للقادة الأمنين. اليوم نحضر لمناقشة الموازنة، لكن نصوّت ضد الموازنة، حتى لا يتم إقرارها بمرسوم. أشرف لكم استقيلوا”.

سعيد أضاف عبر منصة “إكس”: “تابعت مثل كثيرين من اللبنانيين جلسة مناقشة الموازنة في مجلس النواب:

1- تجاوزت اعتبارات المشاركة في التشريع في غياب رئيس

2- أنا مع تفعيل المؤسسات لأن الطبيعة تكره الفراغ

3- أسجّل إعجابي بدستوريّة ملحم خلف وشجاعته

4- أسجّل ملاحظات تتجاوز الدستور والإدارة وتعاطي النواب مع بعضهم

5- لا فائدة لأية موازنة خارج ضرورة استكمال بناء الدولة بدءًا بانتخاب رئيس

6- يطلع الرأي العام على موازنة الجمهورية

7- من يطلع على موازنة الأحزاب وفي مقدمها حزب الله؟

8- هل قدّر المجلس كلفة حرب “المساندة” على لبنان؟

9- ماذا تعني أرقام الموازنة في واقع حدود لبنان الشرقية والجنوبيّة”؟

وتابع “إلى نواب الأمّة: بذلتم جهودًا حتى تدخلوا قاعة المجلس. مسؤوليتكم بحجم تمثيلكم. قولوا داخل المجلس إن لبنان تحت الاحتلال الإيراني، عندها نقف إلى جانبكم لأننا سنشعر أنكم تحملون أمانة لبنان”.