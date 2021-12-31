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فارس سعيد: ما الذي منع و يمنع انقلاب عسكري؟

منذ 4 ساعات
فارس سعيد

فارس سعيد

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غرد النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر:

“في ليل ٣١-١٢-١٩٦٠ قام ضباط من الجيش اللبناني ينتمون الى الحزب السوري القومي الاجتماعي بتطويق وزارة الدفاع في المتحف بهدف الانقلاب على حكم فؤاد شهاب
لم ينجح الانقلاب الوحيد الذي شهده لبنان رغم التقلبات السياسية
ما الذي منع و يمنع انقلاب عسكري ؟
تنوّع النسيج اللبناني
العيش المشترك”

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