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فارس سعيد: من يعتقد أن الأمور ذاهبة نحو الحلحلة فهو "مخطئ"

منذ 37 دقيقة
فارس سعيد

فارس سعيد

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اعتبر رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد ان “الأمور في البلاد ذاهبة نحو المزيد من التعقيد ، وخاطئ من يعتقد أن الأمور ذاهبة نحو الحلحلة”.

وقال سعيد خلال غداء تكريمي أقامه السيد بطرس افرام في جبيل، في حضور عدد من رؤساء البلديات المخاتير وفاعليات:

“من يفكر من الآن بالانتخابات البلدية عليه ان ينتظر قانون اللامركزية الذي هو بعيد المنال، ومن ينتظر قانون الانتخابات النيابية خصوصا الذين كانوا يزورون الأماكن للقبول بهم نوابا، اصبحوا اليوم ينتظرون من يقوم بزيارة الى جبيل، فنحن لسنا من هؤلاء، سنبقى على كرامتنا، ولن نطلب اللجوء السياسي عند احد، وسيبقى القضاء هو هو كما نعرفه جميعا”.

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