فارس سعيد: نطالب بإلحاح ترسيخ التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد على منصة “اكس”: “لم تعيّن سوريا الجديدة سفيراً لها في بيروت، رغم مرور ٨ اشهر على اسقاط الاسد. ولأننا لا نزال ننظر بعين الأمل لترتيب علاقاتنا مع سوريا على قاعدة الاستقلال مقابل التعاون، نطالب بإلحاح ترسيخ التبادل الدبلوماسي بين البلدين”.

ضرورة دعم مسيرة الحكومة مجتمعة يتطلب موقفا وطنيا جامعاً يضم الاحزاب و الشخصيات التي تعتبر تنفيذ الدستور هو طريق الخلاص

الردّ الطائفي على رفض حزب الله تسليم سلاحه يصبّ في مصلحة حزب الله#سيدة_الجبل — Fares Souaid (@FaresSouaid) August 23, 2025