السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فارس سعيد: نطالب بإلحاح ترسيخ التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا

منذ 9 دقائق
النائب السابق فارس سعيد

النائب السابق فارس سعيد

A A A
طباعة المقال

كتب رئيس “لقاء سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعيد على منصة “اكس”: “لم تعيّن سوريا الجديدة سفيراً لها في بيروت، رغم مرور ٨ اشهر على اسقاط الاسد. ولأننا لا نزال ننظر بعين الأمل لترتيب علاقاتنا مع سوريا على قاعدة الاستقلال مقابل التعاون، نطالب بإلحاح ترسيخ التبادل الدبلوماسي بين البلدين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    لأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي
    السفير حسام زكي: تنفيذ حصرية السلاح يتوافق مع قرارات القمم العربية
    سامي الجميل
    سامي الجميل: ذكرى انتخاب بشير الجميّل محطة لنؤكد اننا مستمرون
    النائب جبران باسيل
    جبران باسيل: نحن معكم لتسليم السلاح وليس للقيام بمسرحيات

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    وزارة الشباب والرياضة
    قرار حاسم.. هذه الرياضة ممنوعة في لبنان!
    رئيس الحكومة نواف سلام
    بعد لافتات تخوّن رئيس الحكومة.. القضاء يتحرك ويلاحق الفاعلين!