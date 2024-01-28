فارس سعيد يتحدّث عن "لحظة خيارات في الوسط المسيحي"!

اعتبر رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان”، النائب السابق فارس سعيد، أنها “لحظة خيارات في الوسط المسيحي”.

سعيد قال عبر منصة “إكس”: “هي لحظة خيارات في الوسط المسيحي، غالبيّة تعتبر صيغة العيش المشترك سقطت وتعلن البحث عن صيغ جديدة، أقليّة تعتبر أن لا بديل عن العيش المشترك إلا العيش المشترك، شرط قيام دولة عادلة لا يمنع قيامها سلاح غير شرعي”.

وختم بالوقل: “أنتمي إلى الأقليّة”.

هي لحظة خيارات

في الوسط المسيحي

غالبيّة تعتبر صيغة العيش المشترك سقطت و تعلن البحث عن صيغ جديدة

اقليّة تعتبر ان لا بديل عن العيش المشترك الا العيش المشترك شرط قيام دولة عادلة لا يمنع قيامها سلاح غير شرعي

انتمي الى الأقليّة — Fares Souaid (@FaresSouaid) January 28, 2024