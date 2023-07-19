الأربعاء 1 محرم 1445 ﻫ - 19 يوليو 2023 |
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فارس سعيد يحذر من "قطار سريع نحو الفوضى"

منذ 3 دقائق
فارس سعيد

فارس سعيد

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غرد رئيس “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” النائب السابق فارس سعيد عبر حسابه على “تويتر”:

“حتى يكتمل المشهد في لبنان تبرز نقاط خلافية بين موسكو وطهران. تعتبر طهران انها قدمت لروسيا دعما عسكريا في اوكرانيا. في المقابل دعمت روسيا موقف خليجي لاستعادة جزر اماراتية تحتلها ايران. ردّت ايران بضرورة استعادة اليابان لجزر احتلها السوفيات بعد الحرب…… الرئيس gone with the wind”.

أضاف: “اوقف بوتين قرار السماح لاكرونيا لتصدير 33 مليون طن من الحبوب عبر البحر الاسود. هذا القرار يضرّ بتركيا والغرب من خلال ارتفاع اسعار السلع الغذائيّة ويهددّ الامن الغدائي خاصة في افريقيا”.

وقال في تغريدة أخرى: “تكثر الآراء حول مضمون وانعكاس بيان اللجنة الخماسية. النتيجة واحدة. لا رئيس اليوم في لبنان وهذا يعني قطار سريع نحو الفوضى. انهيار الدولة خطير ولا يعوّضه اوتوستراد مزدحم ومطعم شغّال. انهيار الدولة يعني… العنف. على المعارضة توحيد القراءة والعمل على منع الانهيار بدون الرضوخ لأحد”.

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