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فار من سجن قصر عدل بعبدا في قبضة المخابرات

10 - مارس - 2021
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 9 / 3 /2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في أحد المنتجعات السياحية في منطقة جونيه المطلوب (غ.ز)، الذي كان قد فرّ بتاريخ 21 / 11 /2020 مع عدد من المساجين في عملية الفرار الجماعية التي حصلت في سجن قصر عدل بعبدا، وضُبطت بحوزته بطاقة هوية مزوّرة وحقيبة تحتوي على عدة يستخدمها في سرقة السيارات، وجهازا سكانر لبرمجة مفاتيح السيارات، إضافةً إلى كمية من المخدرات. كما أوقفت دورية من المديرية في وقت لاحق في المنتجع عينه، المدعو (أ.ز) الذي ساعد المطلوب الفار (غ.ز) في التواري عن الأنظار.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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