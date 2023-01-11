فاضوليان لصوت بيروت انترناشونال: أهالي ضحايا المرفأ الى المزيد من التصعيد حتى معرفة الحقيقة

بعد مرور اكثر من سنتين على انفجار مرفأ بيروت اهالي الضحايا لم يكلواولن يملوا عن المطالبة بمعرفة الحقيقة فيما الدولة تستمر بالمماطلة وتعطيل التحقيق بعد كف يد القاضي بيطار منذ حوالي سنة.

وبالامس كان لافتاً التحرك التصعيدي للاهالي امام قصر العدل التي لطالما اتسمت تحركاتهم بالسلمية والهادئة حيث تطور تجمع الاهالي في الباحة الخارجية لقصر العدل بمشاركة عدد من النواب الى اقتحام المعتصمين بوابة قصر العدل ودخول معظمهم الى الباحة الداخلية، حيث جرت اشتباكات بينهم وعناصر القوى الامنية، ووقع إصابات في صفوف الأهالي، وسط حال من الغضب الشديد.

واتهم المعتصمون عددا من القضاة بأن لديهم اجندات سياسية وانهم يمنعون صدور قرار تعيين قضاة التمييز.

في هذا الاطار قالت رئيسة جمعية اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ماريانا فاضوليان في حديث لصوت بيروت انترناشونال في البداية كانت تحركاتنا سلمية لكننا من الان وصاعداً سنصعد تركاتنا لاننا لم نشهد اي تطور في القضية بعد مرور سنتين على الانفجار مشيرة الى ان هناك عرقلة للتحقيق وتدخلات سياسية في القضاء.

واكدت فاضوليان ان الاهالي سيلجأون الى المزيد من التصعيد الى ان تحل قضيتنا و معرفة الحقيقة مطالبةً بعودة القاضي بيطار الى استكمال التحقيق بعد سنة على كف يده وقالت سنقف بوجه كل من يعرقل التحقيق فعرقلة التحقيق والتدخل السياسي اكبر من جريمة انفجار المرفأ.

واذ اكدت ان لا علاقة لتحركهم بمجيئ الوفد القضائي الاوروبي الى لبنان الذي لا يوجد على جدول اعمالهم اي شيئ له علاقة بقضية المرفأ قالت سنحاول ان نتواصل معهم ونضعهم في صورة ما يحصل من عرقلات وتدخلات سياسية.