الأثنين 23 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 27 ديسمبر 2021 |
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فاطمة كركي: نأمل التخلص من نظام الكفالة في لبنان

منذ 4 ساعات

فاطمة كركي

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أملت مسؤولة المناصرة في كاريتاس فاطمة كركي التخلص من نظام الكفالة في لبنان وهو نظام ظالم للعاملة الاجنبية وحتّى لمن يريد ان يستقدم عاملة اجنبية.

وقالت في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “كاريتاس من المؤسسات التي بدأت منذ زمن بعيد العمل على العدالة الاجتماعية وعلى حقوق العمال الاجانب”.

وعن تجربتها الشخصية في كاريتاس، اخبرت: ” تجربتي مع كاريتاس كانت تجربة مختلفة خصوصا وان البعض يعتقد ان كاريتاس كل من تساعدهم مثلا من المسيحيين او ان كلّ موظفيها من المسيحيين ومنظمات المجتمع المدني التي تحترم نفسها لا تميّز لا دينيا ولا طائفيا”.

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