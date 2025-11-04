فالكونر خلال لقائه سلام: نزع السلاح خارج سلطة الدولة والإصلاح ضروريان لاستقرار لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السراي الكبير، مساعد وزيرة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، في حضور السفير البريطاني في بيروت السيّد هاميش كاول.

وبعد اللقاء، قال فالكونر:”يسرّني أن أكون في بيروت اليوم. التقيت هذا الصباح الرئيس عون ووزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش الجنرال العماد هيكل. وتباحثت للتو ،مع رئيس الوزراء نواف سلام، حيث أثنيت على جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاح المجموعات المسلحة خارج سلطة الدولة والمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.

أضاف :”تعتبر هذه الجهود ضرورية لاستقرار لبنان وازدهاره المستقبلي، وستبقى المملكة المتحدة صديقا وداعما للبنان”.

وقال :”كنت بالأمس في الجنوب حيث اطّلعت عن قرب على دعم المملكة المتحدة للمجتمعات المتأثرة بالصراع. مستوى الدمار وتأثير الصراع على حياة الناس مدمر. وأنا فخور جدا بأننا سنتعاون مع الصليب الأحمر في لبنان والمملكة المتحدة لتعزيز آليات الاستجابة الوطنية للأزمات”.

وتابع :”وبالطبع كنت قادرا أيضًا على رؤية العمل الذي تقوم به المملكة المتحدة لدعم نشر الجيش اللبناني في جميع أنحاء لبنان، والآن في الجنوب أيضا”.

وأكد وقوف “المملكة المتحدة إلى جانب لبنان كشريك ثابت حتى يتمكن من المضي قدما نحو السلام والازدهار”.

كما استقبل سلام ، المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو.

وتناول البحث آخر المستجدّات المتعلّقة بمسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، ولا سيّما مشروع قانون الفجوة المالية.

وأكّد الرئيس سلام خلال الاجتماع “أنّ مشروع قانون الفجوة المالية دخل مراحله النهائية، وهو يهدف أولًا إلى حماية حقوق المودعين وضمان استعادتهم ودائعهم في أسرع وقت ممكن، وثانيًا إلى تأكيد التزام لبنان بالمعايير الإصلاحية المطلوبة”.