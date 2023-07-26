الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان قريباً.. ماذا كشف النائب ابي رميا؟

منذ 6 دقائق
سيمون ابي رميا

سيمون ابي رميا

A A A
طباعة المقال

تابع عضوا تكتل “لبنان القوي” النائبين سيمون ابي رميا وآلان عون ملف الشؤون العقارية في جبل لبنان في لقاء جمعهما بوزير المال يوسف خليل ومدير عام المالية والشؤون العقارية جورج معراوي.

واكد ابي رميا بعد اللقاء ان الأجواء إيجابية نحو حلحلة مشكلة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان لا سيما على ضوء اللقاء الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفد من المسؤولين عن الدوائر المعنية بحضور وزير المال.

وكشف ابي رميا عن فتح هذه الدوائر على مرحلتين بدءًا من الأسبوع المقبل: في المرحلة الأولى يتم إنجاز الملفات المتراكمة والطلبات المقدمة قبل الإغلاق والتي تخطى عددها الـ٦٠ الفا على ان يتم في المرحلة الثانية استقبال الطلبات الجديدة.

وجدد ابي رميا إصراره على ضرورة الإسراع في حل هذا الملف لما له من تداعيات تعطيل شؤون المواطنين موضحًا ان عدد الموقوفين في هذه الدوائر بلغ ٦٩ متخطيًا نصف عدد الموظفين ما أدى الى تفاقم المشكلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    بيار الخوري
    الدولار بعد "رياض سلامة".. صعود أم هبوط؟
    لقاء باسيل - لودريان
    اجتماع ايجابي بين باسيل ولودريان
    الضمان الاجتماعي
    المجلس التنفیذي للضمان الاجتماعي: لالتزام الاضراب

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    بأشد الأيام حرارة.. مطار رفيق الحريري الدولي بلا تكييف!
    طقس حار - تعبيرية
    الحرارة قد تتخطى ال٤٥ درجة .. افرام: لاعلان حالة طوارئ في لبنان الاسبوع المقبل
    وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة
    بعد موافقتها على الزواج.. وفاة فتاة تركية بطريقة مروّعة