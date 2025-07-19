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فتح باب الترشّح لمراكز الهيئة المنظّمة للاتّصالات

منذ دقيقتان
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أعلنت وزارة الاتّصالات، في بيان، “وفي إطار الحرص على تعزيز التنوّع في الاختصاصات وتلبية متطلّبات الهيئة المنظّمة للاتّصالات، وتأكيدًا على ضرورة تمثيل مختلف المجالات ذات الصلة، إعادة فتح باب الترشّح لمراكز:

– رئيس الهيئة المنظّمة للاتّصالات

– أعضاء الهيئة (عدد 4 أعضاء)

وذلك نظرًا لعدم تحقيق التغطية الكاملة للاختصاصات المطلوبة خلال فترة الترشّح السابقة التي انتهت بتاريخ 21/04/2025، حيث تركّزت معظم الترشيحات على تقنيات الاتّصالات فقط، في حين أن قانون إنشاء الهيئة يفرض وجود اختصاصات متنوّعة تشمل المجالات التالية:

– وحدة السوق والمنافسة

– وحدة تقنيات الاتّصالات

– وحدة الشؤون القانونية والترخيص

– وحدة الإعلام وشؤون المستهلكين

وفي ضوء ذلك، تدعو وزارة الاتّصالات جميع أصحاب الكفاءة والخبرة في المجالات المذكورة أعلاه، والذين تتوافّر لديهم الشروط اللازمة، إلى تقديم طلباتهم لغاية تاريخ 26/07/2025 (ضمنًا)، عبر موقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية على الرابط التالي: https://seniorrecruit.omsar.gov.lb/positions_ar.aspx

وطلبت من جميع المتقدّمين سابقًا، إعادة تقديم طلباتهم وفق الاختصاصات المعلن عنها حاليًا، لتحقيق التنوّع المطلوب في عضوية الهيئة.

وأكّدت وزارة الاتّصالات السعي من خلال هذه الخطوة لتعزيز فعالية الهيئة ورفع مستوى أدائها بما يتوافق مع تطلّعات واستراتيجيات قطاع الاتّصالات”.

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