فتح باب التطويع لتلامذة ضباط في الجيش والأجهزة الأمنية

أعلنت وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش، في بيان:

“الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لمصلحة :

-الجيش اللبناني (قوى: برّ – جو – بحر)

-المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى برّ)

-المديرية العامة للأمن العام

-المديرية العامة لأمن الدولة

-المديرية العامة للجمارك

وسيتم التطويع بموجب مباراة، من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، من حملة شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها أو ما يعادلها رسميًا، على أن يكون معدّل العلامات 12/20 وما فوق، أو من حملة إفادة إنهاء الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2019 – 2020. ويُسمح للعسكريين بالتقدم لصالح أي من الأجهزة المذكورة.

ويُطلب من الراغبين بالتطوع تقديم طلباتهم شخصيًا، خلال الدوام الرسمي من الإثنين حتى الخميس، بين الساعة 7:30 صباحًا و13:30 ظهرًا، اعتبارًا من 21 تموز 2025 ولغاية 25 أيلول 2025 ضمنًا، وذلك في الكلية الحربية – الفياضية.

الشروط والمستندات المطلوبة عبر الرابط التالي: https://www.lebarmy.gov.lb/sites/default/download/Military-Academy/PDF16072025_03.pdf