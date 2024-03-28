فتح تحقيق لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب داني الرشيد

أفادت معلومات الجديد بأن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية امن الدولة لضبط المتورطين في تسهيل عملية هروب الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في ساعة العبد.

وكما أفادت معلومات أخرى بأن الحجار ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يحققان في عملية فرار الرشيد.

وفي السياق نفسه كشفت معلومات الـLBCI عن توقيف عنصرين من جهاز أمن الدولة على خلفية فرار داني الرشيد.

وكان قد فر الموقوف داني الرشيد من سجن مركز حماية الشخصيات بأمن الدولة في ساعة العبد, مساء أمس الأربعاء, ما بين الساعة السابعة والنصف والثامنة والنصف إلى جهة مجهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرشيد متهم بالاعتداء ومحاولة قتل المهندس عبد الله حنا بالتعاون مع آخرين في بداية شهر كانون الأول 2023.