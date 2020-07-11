“فتح” دعت أهالي الرشيدية إلى أعلى درجات الحيطة والحذر

أعلنت حركة “فتح” في منطقة صور، في بيان أنه:

“نظرا لوجود 3 حالات كورونا مثبتة مخبريا، في مخيم الرشيدية، واحتمال وجود حالات أخرى، نتيجة عملية المخالطة، نهيب بأبناء شعبنا، أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن التجمعات، وإغلاق المقاهي ومحال الإنترنت، حماية لأبناء شعبنا وتجنبا لانتشار أوسع للمرض”.

وختمت منبهة إلى “أن المخيم مكتظ، ومساحته صغيرة، ولا يتحمل الأمراض والأوبئة، وهذا المرض إن كان خفيفا على بعض الشباب، فهو مميت لكبار السن ولذوي الأمراض المستعصية، لذلك نهيب بكم، أعلى درجات الوعي المجتمعي والتباعد في هذه المرحلة”.