الأربعاء 29 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 13 ديسمبر 2023 |
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"فترة تلبية شروط وضغوط".. ماذا قال اللواء ابراهيم عن التمديد لقائد الجيش؟

منذ 7 دقائق
اللواء عباس ابراهيم

اللواء عباس ابراهيم

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اعتبر اللواء عباس إبراهيم عبر حسابه على منصة “إكس”، أنّ “المدة المتداولة عن تأجيل تسريح قائد الجيش (6 أشهر) هي فترة تلبية شروط وضغوط، وليست المهلة الزمنية التي تؤمن حقيقة استقرار عمل المؤسسة وقيادتها”.

كان رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أكّد اليوم الأربعاء، أنه “يسير في موضوع تمديد ولاية عون من دون تردد”.

وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، أضاف بري، “الحكومة هي صاحبة الحق في هذا الموضوع”، وقال: “واجب الحكومة حل المسألة، سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي، لكن إذا تقاعست فالبرلمان سيقوم بواجباته لمنع الفراغ في هذا المنصب الحساس”.

وشدد بري على أن “جلسة البرلمان قائمة في موعدها غدًا الخميس، نافيًا بشدة علمه بقرار “القوات” مقاطعة الجلسة”.

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