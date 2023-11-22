"فترة حرجة".. الاتحاد الأوروبي يوجّه "رسالة" إلى صانعي القرار اللبنانيّين

صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي وسفارات الدول الأعضاء الممثلة في لبنان بيان لفتت فيه إلى أنّ “بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال لبنان، نعرب عن صداقتنا ودعمنا للبنان وشعبه”.

البيان أضاف: “يتم إحياء ذكرى الاستقلال هذه السنة في ظروف إقليمية صعبة. ويحثّ الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الفاعلة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد”.

وتابع: “في هذه الفترة الحرجة، نشجّع صانعي القرار اللبنانيين على وضع خلافاتهم جانبًا واتخاذ قرارات طال انتظارها تتضمن انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية الضرورية”.

وأكد البيان “أنّ القيادة الحاسمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ويقف الاتحاد الأوروبي بثبات إلى جانب لبنان ومواطنيه في تطلعاتهم لمستقبل أكثر إشراقاً. إنّ وقت العمل هو الآن”.