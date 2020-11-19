فتفت: أي حكومة يشارك فيها حزب الله ستوصل لبنان إلى مشكلة كبيرة

رأى الوزير والنائب السابق أحمد فتفت ان المعرقل بالشكل لتأليف الحكومة هو رئيس الجمهورية ميشال عون لأنه يضع الشروط كل مرة، أما المعرقل الأساسي فهو جبران باسيل الذي يقف خلف عون ويتصرف كرئيس للجمهورية وشريك بالتأليف، معتبرا ان المشكلة في لبنان هي ان هناك طرفا سياسيا مسلحا ويسيطر على البلد ويعطي توجيهاته، وان عون وباسيل مع الأسف هما أداة بيد حزب الله.

ورفض فتفت تشكيل حكومة سياسية لأنها ستؤدي الى الفشل، معتبرا أننا خربنا البلد بالحكومات السياسية وتقاسم المغانم، مؤكدا ان المرحلة هي لحكومة مهمة وفق المبادرة الفرنسية، مشددا على ان الاسس التي تسند لبنان على صعيد العالم هي تطبيق الدستور واتفاق الطائف والمرجعية العربية، وإلا فسنكون خارج العالم، معتبرا ان الذي خرب لبنان في العام 1989 يخربه اليوم ايضا، ورأى ان أي حكومة سيشارك حزب الله فيها، سنصل الى مشكلة كبيرة جدا.

وقال فتفت في تصريح لـ «الأنباء»: ان المشكلة الأساسية هي تحت عنوان التسوية التي جرت، والرئيس نبيه بري أشار الى هذا الموضوع عندما قال نحن ننتخب رئيسين، وهذا ما دفع قسم منا للتوجه الى المعارضة، لأننا كنا مدركين ان ميشال عون الذي أوصل البلد الى الخراب في العام 1989 يقود البلد اليوم بالطريقة نفسها، اضافة الى وجود مصيبة جبران باسيل، فهو يعتبر نفسه رئيس الجمهورية الفعلي، حتى انه يعطي التعليمات الى موظفي القصر الجمهوري، وهذه مسألة خطيرة جدا دستوريا، لذلك أي حكومة تضم جبران باسيل يعني حكومة قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وكل مصادر التمويل الخارجية ومع العالم العربي.

وردا على سؤال عما اذا كان باسيل لا يزال يحلم برئاسة الجمهورية، قال فتفت: اعتقد بالسياسة ليس هناك من شيء مستحيل، دائما هناك مفاجآت وانقلابات وتغيرات بالمواقف، وباسيل ما زال لديه هذا الحلم ومقتنع ان حزب الله هو الوحيد الذي يؤمِّن له هذا الحلم، انا لدي قناعة ان حزب الله لن يوصل باسيل الى رئاسة الجمهورية.

وعن استقالة رئيس الجمهورية، قال: نحن نقول دائما ان ادارة النظام اليوم مرفوضة من كل الناس، والافضل ان نذهب الى إعادة تأسيس الادارة وليس النظام، المشكلة هي ان ادارة النظام خاطئة، والتصحيح يتم من اعلى الهرم، عبر استقالة رئيس الجمهورية، وتليها انتخابات نيابية وفق المبادرة الفرنسية، لأن الطريقة التي يتصرف بها رئيس الجمهورية هي تدميرية، فهو لا يمارس دوره، بل هناك وصاية عليه من باسيل.