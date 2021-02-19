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فتفت: لبنان اليوم تحت سيطرة الاحتلال الإيراني

20 - فبراير - 2021
أحمد فتفت

أحمد فتفت

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شدد النائب السابق أحمد فتفت، على أن “القضاء اللبناني أثبت فشله بمحاسبة منفذي الجرائم الكبرى”.

ولفت فتفت في حديث تلفزيوني إلى أن “لبنان اليوم تحت الاحتلال الإيراني عبر حزب الله، والحزب يسيطر على كل مفاصل الدولة ومن ضمنها القضاء”، مشيراً إلى “أننا نحتاج اليوم أن نتحرك كما عام 2005 للوصول إلى تحقيق دولي”.

وأوضح فتفت أن “الزيارة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم هي لدعم مواقفه حول وجوب حياد لبنان وهي لدعم مطالبه بضرورة استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية، وحزب الله يستقوي بسلاحه ويخشى من تحرك شعبي وسياسي بوجه هيمنته على البلد وما يقوم به البطريرك الراعي هو لحماية الدولة وحزب الله يرفض ذلك”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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