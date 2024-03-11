"فتوش رمضان".. لن تصدّق كم ارتفعت تكلفته في لبنان عن العام الماضي!

يتميّز طبق الفتّوش في شهر رمضان المُبارك عن غيره من الأطباق، إذ يبدأ الصائمون به إفطارهم باعتباره طبقاً غنياً بالخضروات التي تنعش الجهاز الهضمي وتروي الصائم. ولأن طبق الفتوش غالياً على قلوب اللبنانيين الى أن تكلفته باتت أغلى منه، وباتت العديد من الأسر اللبنانية تستغني عن هذا الطبق الثمين.

وفي هذا السياق، فان ارتفاع الأسعار الذي يشهده لبنان منذ الانهيار في نهاية العام 2019 رفع من كلفة المعيشة بشكل كبير، ومنها كلفة طبق الفتوش التي أصبحت هذا العام 288 ألف ليرة وفقاً لتقرير “الدولية للمعلومات”.

وقد ارتفعت كلفة طبق الفتوش خلال الأعوام الماضية كما يلي:

– في العام 2020، بلغت 4,250 ليرة.

– في العام 2021، بلغت 12,287 ليرة أي بارتفاع نسبته 189%.

– في العام 2022، بلغت 50,500 ليرة أي بارتفاع نسبته 311%

– في العام 2023، بلغت 174,127 ليرة بارتفاع مقداره 123,627 ليرة ونسبته 245%

– في العام 2024، بلغت 287,970 ليرة أي بارتفاع عن العام الماضي مقداره 113,843 ليرة ونسبته 65.3%. وفي حال احتساب سعر الكلفة وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء حينها واليوم، نتبيّن أنّه كان يبلغ نحو 1.58 دولارًا (وصل سعر صرف الدولار في 22-3-2023 إلى 110 آلاف ليرة) وارتفع اليوم إلى 3.2 دولار (مع سعر صرف الدولار 89,500 ليرة) أي بارتفاع نسبته 102%.

أيّ أن نسبة الارتفاع بالدولار تجاوزت نسبة الارتفاع بالليرة اللبنانية.

وزن الطبق= 1,500غ= الكلفة 287,970 ليرة، وزن الوجبة للفرد 300غ= 57,594 ليرة.

ارتفاع الكلفة في أسبوع واحد

مع بداية شهر رمضان، وفي يوم الصوم الأول، تبيّن لـ”الدولية للمعلومات” أن أسعار الخضار والمواد التي تدخل في تحضير طبق الفتوش لـــ 5 أفراد قد ارتفعت، يوم الإثنين في 11 آذار 2024، بنسبة كبيرة عن يوم الإثنين 4 آذار 2024، أي قبل أسبوع واحد. فقد ارتفع سعر الحامض بنسبة 100%، والخس بنسبة 33.3%، فيما ارتفع سعر الخيار بنسبة 43%.