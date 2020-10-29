فحوصات القادمين جواً إلى بيروت تسجل رقماً غير مسبوق بعدد الإصابات!

حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة، نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بكل من تاريخ 24/10/2020 و25/10/2020 و26/10/2020 و27/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود تسع وسبعين (79) حالة إيجابية.

وجاءت نتائج 24/10/2020 كالآتي:

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة أبيدجان (ليلا): شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)

نتائج 25/10/2020 كالآتي:

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة فرنكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية)

وجاءت نتائج 26/10/2020 كالتالي:

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 27/10/2020 كالتالي:

رحلة اديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)

رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)