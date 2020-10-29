فحوصات القادمين جواً إلى بيروت تسجل رقماً غير مسبوق بعدد الإصابات!

أعلنت وزارة الصحة العامة، نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بكل من تاريخ 24/10/2020 و25/10/2020 و26/10/2020 و27/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود تسع وسبعين (79) حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 24/10/2020 كالآتي:
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة أبيدجان (ليلا): شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
رحلة أبو ظبي: شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية)
نتائج 25/10/2020 كالآتي:
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 756 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة فرنكفورت: شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (أربع حالات إيجابية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (أربع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثماني حالات إيجابية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)
رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (خمس حالات إيجابية)
وجاءت نتائج 26/10/2020 كالتالي:
رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (ثلاث حالات إيجابية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)
رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
وجاءت نتائج 27/10/2020 كالتالي:
رحلة اديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
رحلة أكرا: شركة MEA رقم 576 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة دمشق: شركة 6Q رقم 201 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (حالة واحدة إيجابية)
رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (تسع حالات إيجابية)
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالتان إيجابيتان)
رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)