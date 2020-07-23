فحوصات لـ 50 شخصاً خالطوا الممثل وجيه صقر

أجرى فريق متخصص تابع لمستشفى البوار الحكومي، بإشراف الدكتورة نتالي رزق وبتكليف من وزارة الصحة العامة، فحوصات ال PCR في باحة كنيسة مار سركيس وباخوس في بلدة بجة – قضاء جبيل، لزهاء 50 شخصا من بلدات: بجه، الخاربة وجدايل، ممن خالطوا الممثل وجيه صقر الذي ثبتت اصابته ووالدته بفيروس كورونا وهما يحجران نفسيهما في منزلهما في البلدة، وذلك بحضور قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس البلدية رستم صعيبي واعضاء المجلس البلدي وخلية الازمة في البلدة والمختار ميشال الحاج.

ونوهت قائمقام جبيل بـ”الوعي الذي تحلى به أبناء البلدة إذ التزموا بالحجر المنزلي فور تبلغهم بإصابة احد ابنائها بالفيروس، وبالاجراءات التي اتخذتها البلدية لمنع تفشي الوباء”، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع وزارة الصحة ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وطبيب القضاء الدكتور وسام سعادة والصليب الاحمر اللبناني ورؤساء البلديات والمخاتير في القضاء، من اجل “اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين خصوصا بعد ثبوت عدد من الاصابات مؤخرا، في عدد من بلدات قضاء جبيل”.

وجددت دعوة الاهالي الى “التزام الاجراءات الوقائية منعا لاعادة تفشي هذا الوباء في قضاء جبيل الذي لم يسجل خلال الشهرين المنصرمين أي اصابات”.

بدوره، شكر صعيبي وزارة الصحة ومستشفى البوار الحكومي على “تجاوبهما بإرسال فريق طبي لاجراء الفحوصات من اهالي البلدة والجوار الذين تخالطوا مع الممثل صقر، سواء خلال مشاركتهم في قداس الاحد او في النشاط الرياضي الذي اقيم في البلدة”، مؤكدا ان “البلدة غير موبؤة كما يحاول البعض بث الاشاعات حولها”.

وأعلن ان “فحوصات ال PCR التي اجريت لعدد من سكان البلدة في احد المختبرات الخاصة خلال اليومين الماضيين، جاءت نتائجها كلها سلبية”، داعيا الاهالي الى “عدم الخوف والهلع”.

واذ أمل ان “تأتي فحوصات اليوم ايضا سلبية”، شدد على “ضرورة التزام المواطنين بالارشادات الوقائية الصحية في تنقلاتهم واعمالهم”، مؤكدا ان “البلدية وخلية الازمة الى جانبهم لمساعدتهم في أي موضوع يحتاجون اليه في هذا الخصوص”.

وشدد على ان “الممثل صقر ووالدته ملتزمان بالحجر المنزلي، وان البلدية تؤمن متطلباتهما كافة الى المنزل، كما ان خادمتهما الاثيوبية التي جاءت نتائج فحوصاتها سلبية سيعاد اجراء فحص ال pcr لها للتأكد مجددا من عدم إصابتها بالوباء”.

وأكد “التزام البلديات بالتعليمات التي تصدر عن القائمقام والمراجع المختصة في هذا الموضوع”، شاكرا الصليب الاحمر اللبناني والخوري على “جهوزيتهما وتعاونهما وسهرهما الدائم لخدمة الانسان والمجتمع”.