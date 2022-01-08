السبت 5 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 8 يناير 2022 |
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فحوص كورونا.. اعداد الاصابات التي تصدر يوميا هي غير واقعية؟!

منذ 4 دقائق
فحص كورونا

فحص كورونا

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اشارت مسؤولة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رندا حمادة في حديث لليوم السابع عبر صوت لبنان 100.5، الى ان ماراتون فايزر اليوم وغدا يستهدف الجميع لتعزيز عملية التطعيم والوصول الى الناس بأسرع وقت ممكن.

واكدت ان اعداد الاصابات التي تصدر يوميا لا تمثل حقيقة الارقام وهي غير واقعية فوضع معظم اللبنانيين الإقتصادي يمنعهم من قيام الـpcr ، والمؤشّر الأساسي لتفاقم كورونا هو مؤشر اعداد الوفيات واسرّة العناية الفائقة.

ورفضت حمادة تأجيل عودة المدارس، مشيرة الى ان المواطنين لا تلتزم المنازل إنما تزيد من الاختلاط.

وردا على سؤال، قالت:” هناك ضغط كبير على مراكز الرعاية الصحية المنتشرة في كل لبنان، ونحن تحت خطر عودة شلل الاطفال وندعو لعدم اهمال لقاحات الاطفال”.

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