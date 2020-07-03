فحوص pcr في زغرتا لمخالطين لحالات إيجابية

كورونا لبنان
كورونا لبنان

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يقوم فريق طبي من وزارة الصحة، بالتعاون مع فريق من الصليب الاحمر، بأخذ عينات ال pcr لحوالى 250 شخصا، من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت أخيرا في زغرتا والقضاء، وذلك في حديقة الرئيس الراحل سليمان فرنجيه في كفرحاتا قضاء زغرتا.

وأعلنت خلية إدارة أزمة كورونا في زغرتا أنها تتابع “بشكل دقيق عملية اجراء الفحوصات التي تجريها الوزارة، واتحاد بلديات قضاء زغرتا، من أجل تتبع الحالات الإيجابية، والأشخاص المحجورين، ومراقبتهم بشكل مستمر عبر البلديات المعنية”.

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت نتائج فحوصات الpcr التي أجراها اتحاد بلديات قضاء زغرتا بالتعاون مع جامعة البلمند وعددها 90 فحصا، والتي سجلت فيها خمس حالات إيجابية، وحالتي شفاء.

وشددت على “ضرورة التزام الحجر المنزلي”، داعية الى “عدم الاختلاط مع أحد، بانتظار صدور النتائج الرسمية خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة”.

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