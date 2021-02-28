فحوص PCR للعاملين في القطاع التجاري في صيدا عشية إعادة الفتح

توافد عدد كبير من أصحاب المؤسسات التجارية والعاملين فيها في مدينة صيدا والجوار، الى مستشفى صيدا الحكومي لإجراء فحوص PCR، عشية إعادة فتح الأسواق التجارية غدا الاثنين، وبطلب من جمعية تجار صيدا وضواحيها، التزاما منها الموجبات الصحية التي نص عليها البرتوكول الصحي بين جمعيات التجار واللجنة الصحية لمواجهة كورونا، تحت اشراف الجمعية وبناء على اتفاق بتخصيص القطاع التجاري في صيدا بسعر مخفض لفحص كورونا (50 ألف ليرة) يكون على عاتق رب العمل، وبموجب كتاب يصدر من الجمعية لكل محل تجاري باسم صاحب المحل وموظفيه. وسجل حتى الآن إجراء أكثر من 100 فحص لأصحاب مؤسسات تجارية وعاملين لديهم، على ان تستكمل الفحوص خلال اليومين المقبلين.







