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فراس أبيض: قد تتوقف العديد من الخدمات الطبية هذا الأسبوع

7 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 7 - يونيو - 2021 8:59 صباحًا
الدكتور فراس أبيض

الوزير الدكتور فراس أبيض

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رأى مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس ابيض، عبر حسابه على تويتر، أن جهود ماراثون لقاح فايزر بالأمس في مناطق منخفضة التسجيل، جديرة بالثناء على الرغم من الآمال التي عقدت في أن يأتي المزيد من الناس.

واعتبر أنه من الواضح أن التردد في اخذ اللقاح هو عقبة كبيرة، ومن حسن الحظ أن أعداد الكورونا آخذة في الانخفاض في وقت يتزايد فيه الشح في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتابع أبيض بالقول:” واجه الاطباء والممرضون مخاطر جسيمة أثناء معركتهم في الخطوط الأمامية ضد الكورونا. الآن، يجدون أنفسهم يكافحون أمراضًا أخرى شبه خالي الوفاض بسبب النقص الحاصل. هذا غير مقبول. سيكون هذا الأسبوع حاسما. بدون حل لهذه المشكلة، قد تتوقف العديد من الخدمات الطبية”.

وشدد على ضرورة أخذ الحذر، وقال:” تشهد بلدان أخرى لديها معدلات لقاح أفضل منا، مثل بريطانيا، زيادة كبيرة في اعداد الكورونا بسبب السلالات الجديدة. ما لم تتحسن معدلات اللقاح هنا، فإن ما يشاهد من تراخ ٍ واستهتار على نطاق واسع، سيسهل عودة الفيروس. في الأوقات العصيبة، لا تأتي المصائب فرادى”.

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