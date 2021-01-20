فراس أبيض: هكذا انتصرت الدول على كورونا

في وقت تدرس لجنة كورونا الوضع الصحي العام للخروج بتوصيات جديدة حول الاقفال بهدف فسح المجال للمستشفيات بتأمين اسرة العناية المركزة، غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس ابيض قائلا: “الدول التي انتصرت في معركة الكورونا ليست تلك التي لديها مستشفيات أكبر أو المزيد من أسرة العناية المركزة. يعود النصر إلى البلدان التي اتبعت سياسة إجراءات احتواء صارمة للغاية، وطبقت تدابير فعالة وسريعة للفحص والتعقب، واقنعت مواطنيها، أو أجبرتهم، على الامتثال لتدابير السلامة”.

الدول التي انتصرت في معركة الكورونا ليست تلك التي لديها مستشفيات أكبر أو المزيد من أسرة العناية المركزة. يعود النصر إلى البلدان التي اتبعت سياسة إجراءات احتواء صارمة للغاية، وطبقت تدابير فعالة وسريعة للفحص والتعقب، واقنعت مواطنيها، أو أجبرتهم، على الامتثال لتدابير السلامة. — Firass Abiad (@firassabiad) January 20, 2021