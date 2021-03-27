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فراس أبيض يعلن موعد طرح لقاح أسترازينيكا

27 - مارس - 2021
الدكتور فراس أبيض

الدكتور فراس أبيض

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اعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي الدكتور فراس ابيض في تغريدات عبر “تويتر”: “يوم الاثنين، ستبدأ شركة mophleb طرح لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاما في مراكز عدة، أحدها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

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