فراس أبيض يعلن موعد طرح لقاح أسترازينيكا

اعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي الدكتور فراس ابيض في تغريدات عبر “تويتر”: “يوم الاثنين، ستبدأ شركة mophleb طرح لقاح أسترازينيكا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و65 عاما في مراكز عدة، أحدها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

٥/١ يوم الاثنين، ستبدأ @mophleb في طرح لقاح استرازينيكا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ٥٥-٦٥ عامًا في مراكز عدة، احدها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي. في لبنان، توفي أكثر من ١٢٠ مريضًا في هذه الفئة العمرية بسبب الكورونا في الأيام العشرة الماضية وحدها. يمكن للًًّقاح منع ذلك.

— Firass Abiad (@firassabiad) March 27, 2021