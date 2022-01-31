فرانس برس: حزب الله يرفض تسليم عنصر متورط بشبكات التجسس لصالح إسرائيل!!

أعلن قوى الأمن اليوم نجاحها بتفكيك 17 شبكة تجسّس لصالح إسرائيل، وفق ما كشف وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، في عملية أمنية تعد الأكبر منذ 13 عاماً وأسفرت عن توقيف 21 شخصاً، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.

وقال الحلبي إثر جلسة لمجلس الوزراء إن وزير الداخلية بسام المولوي أطلع المجتمعين “على ضبط 17 شبكة تجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة”، موضحاً أن دورها “محلي وإقليمي”.

وقال مصدر قضائي بارز لوكالة فرانس برس إنه تم حتى الآن توقيف 21 شخصاً عملوا لصالح شبكات التجسس، وقد أحالهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيق الأولية التي تسلمها من شعبة المعلومات الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي وطلب الإدعاء عليهم.

وكلف هؤلاء، وفق المصدر ذاته، “بجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية تابعة لحزب الله في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، بالإضافة إلى قيادات حزبية وشخصيات سياسية”. واستغل مشغلو المتورطين “أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، ما سهّل تجنيدهم لهذه المهمّات”.

ومن بين المتورطين في إحدى الشبكات عنصر من حزب الله الذي “رفض تسليمه إلى القضاء اللبناني” وفق المصدر ذاته.