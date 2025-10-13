فرج يطالب بفتح السوق السورية أمام البطاطا اللبنانية: "الإنتاج يتكدّس والبقاع يختنق"

طالب رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع، كابي فرج في بيان”، بفتح السوق السورية امام البطاطا اللبنانية، لا سيما أن لبنان يستقبل يومياً أكثر من ١٥ براداً محملين بمختلف المنتجات الزراعية السورية دون أي اعتراض، وتصل بسهولة إلى الأسواق اللبنانية عبر معبر المصنع يضاف اليهم القوافل السورية التي تدخل لبنان عبر المعابر الشمالية “.

وقال: “تواصلنا اليوم مع وزير الزراعة الدكتور نزار هاني وشرحنا له الواقع المأسوي للبطاطا اللبنانية وتكدسها، في حين هناك إمكانية لدخولها إلى السوق السورية بسهولة، الامر الذي سينعكس ايجابيا على صعيد زراعة البطاطا في البقاع”.