"فرصة في كل أزمة".. أرقام مميّزة للإبداع اللّبناني

في دلالة واضحة على قدرة اللبناني على الصمود وتوفير الفرص والإبداع، أكد مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر لموقع Leb Economy أن “الأرقام المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد أن اللبناني يجد في كل أزمة فرصة”، لافتاً إلى أنه “في ظل ما يعانيه لبنان من تعثّر على المستوى الإقتصادي لا يزال الكادر بشري حاضرًا بقوة ولديه قدرة كبيرة على الإبتكار والإبداع”.

وكشف أبو حيدر عن أنّ “أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة أظهرت أنه في العام 2022 سجّل 280 براءة إختراع، جزء منها في مجال الطاقة الشمسية، ما يؤكد أن الحاجة كانت أم الإختراع بالنسبة للبنانيين.

كما أظهرت أرقام الوزارة تسجيل 1552 علامة تجارية من ضمنها علامات تجارية جديدة، إضافة إلى تسجيل 75 رسم ونموذج صناعي، بمعنى أن هناك 75 مصنعاً جديداً بدأ العمل على الأراضي اللبنانية، وهذه المصانع توفّر فرص عمل”.

ولفت إلى أن “هذه الأرقام المميزة لا تقتصر فقط على العام 2022، فخلال عام 2021 سجّل 3300 علامة تجارية معظمها في قطاع الصناعات الغذائية وأدوات التنظيف والتعقيم. كما هناك علامات تجارية متعددة لألبسة ومفروشات في الصناعة اللبنانية”.

وقال: “عندما نشدد على ضرورة التحوّل الى إقتصاد منتج فهذا الأمر ليس من باب المجاملة، خصوصاً أن كل المعطيات تؤكد وجود إمكانية كبيرة لدى لبنان للتقدم سريعاً على مسار هذا التحول”، مشدداً على ضرورة “أن يكون هناك لدينا بنية صلبة حاضرة”، متسائلاً “ماذا يمكن أن نؤمن للبناني المبدع الذي يبدع ويبرع في الخارج ويقدّم لبلده الكثير”؟

وختم أبو حيدر قائلاً: “اليوم عندما ترتفع صادرات لبنان إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 76 في المئة إلى 322 مليون دولار مقارنة بـ183 مليونًا، تم تسجيلها في الفترة عينها من العام 2022، نتأكد من أنّ صناعيي لبنان ومزارعيه ومنتجيه لا يزالون بألف خير، كما أن علامة “صنع في لبنان” لا تزال مشرقة في تاريخ لبنان ولا يزال هناك لبناني خلاق ومبدع”.