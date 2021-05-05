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فرص عمل للبنانيين ... تدريب ووظائف بَحْرِيّة

5 - مايو - 2021
شركة الشحن العالميّة CMA/CGM

شركة الشحن العالميّة CMA/CGM

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في محاولة للحدّ من البطالة والهجرة، وفتح باب أمل أمام اللبنانيين، وقّعت الإنترناشيونال ماريتيم أكاديمي (الأكاديميّة البحريّة الدوليّةّ في جونية) اتفاقية شراكة مع شركة الشحن العالميّة CMA/CGM.

وجرى الحفل في مقرّ الأكاديميّة في جونية (بورتيميليو-الطريق البحري)، والاكاديميّة هي الأولى والوحيدة من نوعها المرخّصة من وزارة الأشغال العامة والنقل، وتقدّم فرص تدريب وتمنح شهادات اختصاص معترف بها دوليّاً، وذلك بناء على دورات من 3 أشهر إلى ثلاث سنوات، وتغطّي مختلف الوظائف البحريّة للشابات والشبّان وصولاً إلى قبطان باخرة عملاقة أو متوسطة أو صغيرة.

في حين أن شركة الشحن الدوليّة CMA/CGM عرضت فتح فرص العمل المتعدّدة على حوالي 550 باخرة تجاريّة من أسطولها للبنانيين، ما يفتح نافذة للحدّ من البطالة والهجرة وأيضاً للاستفادة من همزة الوصل التي توفّرها الشركة مع مختلف المعاهد البحريّة الفرنسيّة.

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