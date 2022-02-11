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فرص متاحة لتحفيز التعافي الاقتصادي بين سلام ووفد من البنك الدولي

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 3:58 مساءً
وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام

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عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اجتماعا افتراضيا مع رئيس الوكالة الفدرالية الروسية لشؤون التنظيم التقني والمترولوجيا انطون شالييف، والذي يرأس الوفد الروسي في اللجنة المشتركة اللبنانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي. وتم البحث في القطاعات والمجالات التي يجب متابعتها مع المعنيين في القطاعين العام والخاص كالصناعة والصحة والطاقة، تمهيدا لعقد اجتماع للجنة في أقرب وقت. كما تم التشديد على الحرص المشترك لتحصين العلاقة بين البلدين نظرا لاهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.

كما التقى الوزير سلام وفدا من البنك الدولي للبحث في الخطة الشاملة والرؤية للمرافئ في لبنان. وجرى الحديث عن الفرص المتاحة لتحفيز التعافي الاقتصادي، والدور الذي يمكن لمرفأ بيروت أن يؤديه. كما جرى التطرق الى موضوع الاهراءات.

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