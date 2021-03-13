فرعون: لا أمل بأي حل أو إصلاح للفساد في هذا العهد

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر “تويتر”: “لم يعد للمسيحيين ثقة بالرئيس، لم يعد للبنانيين ثقة بالرئيس، فقد شرعية الكلام بإسمهم وبات يدافع عن مصالح فريقه الضيق ومن يحميه وتقدمت مرجعيات تملك ثقلا ورمزية لتدافع عن لبنان وشعبه ومؤسساته. لا أمل بأي حل أو إصلاح للفساد في هذا العهد. فليعتذر وليخرج الرئيس من السلطة بشكل منظم”.

لم يعد للمسيحيين ثقة بالرئيس

لم يعد للبنانيين ثقة بالرئيس

فقد شرعية الكلام بإسمهم وبات يدافع عن مصالح فريقه الضيق ومن يحميه

وتقدمت مرجعيات تملك ثقلاً ورمزيّةً لتدافع عن لبنان وشعبه ومؤسساته

لا أمل بأي حل أو إصلاح للفساد في هذا العهد

فليعتذر وليخرج الرئيس من السلطة بشكل منظّم pic.twitter.com/uU5P5y3gF5 — Michel Pharaon (@MichelPharaon) March 13, 2021