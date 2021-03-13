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فرعون: لا أمل بأي حل أو إصلاح للفساد في هذا العهد

13 - مارس - 2021
ميشال فرعون

ميشال فرعون

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غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر “تويتر”: “لم يعد للمسيحيين ثقة بالرئيس، لم يعد للبنانيين ثقة بالرئيس، فقد شرعية الكلام بإسمهم وبات يدافع عن مصالح فريقه الضيق ومن يحميه وتقدمت مرجعيات تملك ثقلا ورمزية لتدافع عن لبنان وشعبه ومؤسساته. لا أمل بأي حل أو إصلاح للفساد في هذا العهد. فليعتذر وليخرج الرئيس من السلطة بشكل منظم”.

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