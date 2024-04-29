فرعية الإدارة المكلفة درس اقتراح قانون الإعلام ناقشت مهام الهيئة الوطنية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلستها برئاسة رئيسها النائب جورج عقيص وحضور النائبين بلال عبدالله وحسين الحاج حسن.

كما حضر الجلسة النائب السابق غسان مخيبر، المحامي فاروق المغربي، ليلى بهنام ورلى مخايل

كان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل وسائل الاعلام أو الاعلاميين، وتابعت اللجنة عملها في هذه الجلسة لجهة مناقشة مواد الاقتراح قيد البحث، وتناولت بالنقاش مهام الهيئة الوطنية للإعلام وصلاحياتها، والتي كان سبق لها أن بدأت بدرسها.

وبنتيجة المناقشة والتداول اقرت اللجنة المواد المتعلقة بمهام الهيئة وصلاحياتها معدلة، كما ناقشت باقي المواد المتعلقة بعدد من الصلاحيات الخاصة واقرتها.

ورفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة القادمة.