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فرعية الإدارة والعدل أقرّت مواد اقتراحات متعلقة بالقضاء الإداري وأخرى بمعهد الدروس القضائية

منذ 45 دقيقة
مبنى مجلس النواب

مبنى مجلس النواب

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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري جلسة لها برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور، القاضية نادين رزق عن وزارة العدل والقاضي سميح مداح عن مجلس شورى الدولة.

وكان سبق للجنة في جلستها الاخيرة ان بدأت بإعادة درس المواد التي علقت درسها في الاقتراح واقرت عددا منها.

وفي هذه الجلسة، تابعت اللجنة عملها في هذه المواد وبعد المناقشة والتداول، اقرت عددا من هذه المواد التي اصبح بالامكان بتها بعد اقرار مواد على صلة بها، كما انها ناقشت المواد المتعلقة بمعهد الدروس القضائية التي تم اقرار بعضها معدلة وأخرى كما وردت مع تأجيل البت بمادتين من بينها لمزيد من الدرس.

ورفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.

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