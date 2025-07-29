فرعية الإدارة والعدل درست إقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الإداري

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبة حليمة القعقور، كما حضر عن وزارة العدل القاضي نادين رزق، مجلس شورى الدولة القاضي سميح مداح، نادي قضاة لبنان القاضي فيصل مكي، وعن نقابة محامي بيروت المحامي رزق زغيب.

بعد الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: “عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 29/7/2025. وكان سبق للجنة في الجلسة الأخيرة أن تابعت درس المواد المتعلقة بطرق الطعن مع تدقيق المواد التي سبق لها أن درستها وعلقتها في هذا الفصل لمزيد من الدرس وإقرارها بعد تعديلها”.

وأضاف: “في هذه الجلسة وبعد المناقشة والتداول أقرّت اللجنة المواد التي كان سبق لها أن علّقتها، ثم انتقلت اللجنة إلى درس عدد من المواد التي علّقت درسها في الاقتراح حيث أنّ بعض هذه المواد أصبح يمكن بتّها بعد اقرار مواد على صلة بها لتأتي المواد متسقة في ما بين بعضها”.

ورفعت جلسة اليوم على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.