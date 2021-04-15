فرعية اللجان المشتركة استكملت مناقشة اقتراح قانون المنافسة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب فريد البستاني واستكملت مناقشة اقتراح قانون المنافسة.

وأكد البستاني أن “اللجنة سوف تشرع قانونا عادلا وعصريا يواكب الحداثة وغير مجحف لأي قطاع في الأسواق”.

إشارة الى أن الجلسة عقدت بحضور النواب: فادي علامة، حسين الحاج حسن، رولا الطبش، الان عون، جهاد الصمد، فيصل الصايغ وجورج عقيص.

كما حضر وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، الوزير السابق للاقتصاد منصور بطيش، المدير العام للصناعة داني جدعون، رئيس جمعية تجار بيروت الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا شماس، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، ممثل مستوردي الإطارات في لبنان باسم البواب، مستشار جمعية مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد، وكيل المستلزمات الطبية للمستشفيات وسيم البستاني، ممثلو مكتب عبود الاستشاري نديم عبود وتاتيانا حمية عيتاني.