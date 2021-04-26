فرعية اللجان المشتركة استكملت مناقشة اقتراح قانون إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب: سمير الجسر، ابراهيم الموسوي، آلان عون، جهاد الصمد، نقولا نحاس، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، قيصر المعلوف وفيصل الصايغ.

كما حضر ممثل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية المهندس ابراهيم حاوي، ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة رئيسة دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، ممثل وزارة المالية يوسف الزين ورئيس مجلس الادارة المدير العام بالتفويض للمنطقة الاقتصادية الخاصة الدكتور حسان الضناوي، ممثل المدير العام لمجلس الادارة العامة للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان الخبير الأقتصادي عباس رمضان، ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدمتور باتريك مارديني.

واستكملت اللجنة مناقشة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان واقتراحي القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك الهرمل بقضاء زحلة.

واستمعت إلى آراء الحاضرين، وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.